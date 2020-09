Vente privée The Kooples : Adoptez le look rock !

The Kooples, c’est la marque parisienne branchée qui habille les hommes, les femmes, les couples tendance rock. Ses collections arrivent aujourd’hui en vente privée. On file chez BazarChic y jeter un œil !

La vente privée The Kooples

Déjà, les réductions sont dingues, ce qui annonce une bonne session shopping !

On craque sur toutes ces petites robes ! Mais laquelle choisir ? Une robe à fleurs ou une robe dentelle, une robe à épaules dénudées ou une robe en velours au style glamour…

Et le dilemme ne s’arrête pas là ! On ne sait plus que choisir parmi ces tops stylés, T-shirts sympas, chemises casual, sweat-shirts à la cool, maille fantaisie, jeans destroy et pantalons originaux… et j’en passe.

Avec ceci ? Des accessoires bien sûr, des chaussures, sandales et bottines à talons, des baskets et claquettes, des bijoux un brin bling-bling et des foulards en soie ou laine.

Et pour Monsieur ? De quoi se composer des costumes super classes, des chemises business ou casual, des T-shirts à larges imprimés, des polos classiques, des jeans et pantalons confortables, des sweats et hoodies, des vestes, blousons et parkas pour tous les styles, des cravates et accessoires pour la touche finale.

Faites vite, la vente privée The Kooples est ouverte chez BazarChic jusqu’au 6 septembre 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les collections Kooples pour homme et femme ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée The Kooples est terminée ?

Retrouvez les collections The Kooples chez La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr