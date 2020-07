Laissez vous enivrer par cette vente privée Thé & Beauté by Ladurée

Posted by -

Saviez-vous que Ladurée ne faisait pas que des macarons ? Venez découvrir sa ligne Thé & Beauté by Ladurée à l’occasion de cette vente privée !

La vente privée Thé & Beauté by Ladurée

Inutile de vous présenter Ladurée. J’ai bien vu que la seule lecture de son nom vous faisait déjà saliver !

Mais la célèbre maison parisienne experte en macarons, ne fait pas que nous surprendre avec de nouvelles saveurs. Elle arrive aujourd’hui chez BazarChic avec sa ligne Thé & Beauté tout aussi gourmande !

Thé by Ladurée

Cette ligne gourmande est composée de thés et infusions en vrac ou en sachets. Le tout est présenté dans de jolies boîtes au style de la maison.

De nombreuses variétés sont disponibles : Earl Grey rose ou jasmin, Darjeeling, thé noir de Chine Yunnan Impérial, thé noir du Sri Lanka Ceylan, thé vert du Japon Senchayamoto, Rooibos Wild Panther, Green Vibe, thé vert Sencha de Chine fleur de cerisier, infusion Harmony, verveine…

Bougies Ladurée

Pour diffuser ses saveurs gourmandes à la maison, optez pour les bougies Ladurée. Présentées dans de jolis photophores colorés au logo de la maison de pâtisserie, elles enivrent de leurs parfums caramel, chantilly, lavande, verveine-menthe, fraise-brioche, camomille…

D’autres créations olfactives sont quant à elles inspirées de voyages : Rome, Londres, Volga.

Ces bougies parfumées sont vendues à l’unité, en duo de mini bougies.

On craque aussi pour les bougies sculptées chat ou religieuse.

Parfums de maison Ladurée

Enfin, parfumez la maison de senteurs envoûtantes avec les parfums de maison Ladurée. Ses fragrances sont contenues dans de beaux flacons à l’ancienne, avec poire et pompon.

Profitez de réductions pour découvrir ces produits !

La vente privée Thé & Beauté Ladurée est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 août 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez la collection Thé et Beauté Ladurée ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Ladurée est terminée ?

Retrouvez les lignes Thé & Beauté by Ladurée sur Amazon .

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr