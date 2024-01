Vente privée Texier : sacs en cuir et petite maroquinerie

Texier propose une belle sélection maroquinerie en vente privée. Offrez-vous un élégant sac en cuir made in France à prix doux !

Texier

Fondée en 1951 par la famille Texier, la maison éponyme propose des collections de maroquinerie haut de gamme pour femme et homme.

Installée en Bretagne dans les Ateliers de Vitré, la marque française labelisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », dispose d’un véritable savoir-faire et fabrique sacs et accessoires de qualité.

La vente privée Texier

La Maison Texier nous ouvre ses portes le temps d’une vente événementielle. Elle nous présente chez BazarChic ses pièces de maroquinerie de luxe de fabrication française.

La collection femme se compose de sacs à main, sacs à bandoulière, sacs portés épaule, sacs seau et sacs à dos.

Pour les hommes, des porte-documents, sacoches tous formats et sacs de voyage.

Ces sacs sont accompagnés de la petite maroquinerie assortie, porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles et compagnons.

Le tout affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée Texier est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 janvier 2024.

