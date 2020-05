Vente privée Tara Jarmon : On fait le plein de jolies robes !

La vente privée Tara Jarmon nous ouvre les portes d’un grand dressing exclusivement féminin où les tenues city-chic côtoient les jolies pièces créateur.

La vente privée Tara Jarmon

Tara Jarmon se décrit comme la petite maison de couture parisienne au style audacieux avec un brin d’impertinence.

Rendez-vous chez BazarChic pour y découvrir un beau choix de robes pour toutes les occasions, des robes de cocktail, des robes bustiers, des robes dentelle, des robes élégantes pour le quotidien et des robes casual.

Voici ma sélection robes Tara Jarmon pour petites et grandes occasions :

Et avec ceci ? des tops légers en voile, des hauts brodés de sequins brillants, des blouses fluides et chemisiers chics, des petits pulls et cardigans aux détails élégants, des vestes et manteaux chics, des jeans et pantalons city, des shorts et jupes, des combis, quelques pièces de lingerie de nuit.

Et pour accessoiriser le tout : des ceintures en cuir.

Tout cela pour se composer des looks parfaits à prix réduits.

La vente privée Tara Jarmon est ouverte chez BazarChic jusqu’au 6 avril 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Tara Jarmon ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Tara Jarmon est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



