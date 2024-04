Vente privée Tantra : mode chic et boho

Tantra à la pièce chic et bohème qu’il manque à votre dressing. Rendez-vous sur cette vente privée Tantra pour craquer sur ses jolies robes !

Tantra Moda

Lancée en 1999, Tantra est une marque espagnole de mode féminine.

Elle propose des collections élégantes pour le quotidien et les grandes occasions. Son style est chic avec la touche boho qu’on adore.

Sa pièce phare : la robe, courte ou longue, déclinée pour tous les styles.

La vente privée Tantra

Tantra a beau venir d’un pays chaud, elle nous apporte toujours plein de fraîcheur ! On retrouve la marque espagnole chez BazarChic le temps d’une vente privée mode.

Son vestiaire chic se compose essentiellement de robes : robes longue en voile ou en satin brillant, robes pull à motifs ajourés, robes bohèmes volantées, robes imprimées à pois ou à fleurs, robes à motifs d’inspiration ethnique. Sa collection est complétée de combinaisons élégantes, de tops et blouses, de jupes et pantalons, ainsi que quelques vestes.

On craque pour ses pièces aux jolies matières agrémentées de détails fantaisie : textiles légers et soyeux, dentelle et broderies anglaise, volants.

Coup d’œil à quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

Tantra nous propose un dressing trendy à petits prix. Toutes ces jolies pièces affichent des réduction autour de 60%.

La vente privée Tantra est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 avril 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolies robes Tantra ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Tantra est terminée ?

