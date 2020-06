Vente privée Tally Weijl : la mode trendy à prix mini

Tally Weijl arrive en vente privée ! L’enseigne suisse de mode féminine nous propose sa collection trendy à petits prix !

La vente privée Tally Weijl

Tally Weijl habille les femmes et les jeunes filles de vêtements branchés pour des looks so fashion !

La marque déballe en vente privée un immense stock de fringues stylées. Direction Showroomprivé pour profiter des petits prix !

En rayon, on retrouve une belle sélection de robes pour toutes les occasions, quelques combi shorts esprit safari, des hauts légers et crop tops, des chemises et blouses, des jupes mini ou midi, des shorts, des pantalons city, wide legs et casual, quelques jeans, des sweat-shirts, pulls et gilets, des blazers, blousons zippés, perfectos en simili cuir et manteaux.

Zoom que quelques looks disponibles en vente privée :

Cette collection mode est accompagnée de quelques paires de chaussures d’été, tongs et chaussons.

Shoppez des looks de saison sympas à petits prix. Tous ces articles affichent des remises autour de 40-50%.

La vente privée Tally Weijl est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 30 juin 2020 à 8h.

Profitez rapidement de vos nouvelles fringues ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez la collection Tally Weijl ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

