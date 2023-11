Vente privée Swildens : mode bohème et vintage

Ajoutez une touche bohème à votre dressing ! La vente privée Swildens propose de jolies pièces tendances à prix tout doux.

Swildens

Passionnée de mode, Juliette Swildens lance sa marque éponyme en 2006.

Elle mise sur les matières naturelles douces et confortables, les coloris raffinés et les détails sophistiqués.

Le style est à la fois bohème et chic, rock et classique avec une touche vintage.

Ses pièces emblématiques : la salopette et le jupon.

La vente privée Swildens

Swildens nous ouvre les portes de son dressing tendance à l’occasion d’une vente privée. La marque nous propose sa collection toute féminine à prix doux chez BazarChic.

C’est l’occasion idéale pour se shopper une belle pièce d’inspiration vintage sans se ruiner !

On se choisit des robes courtes ou longues, en voile, satin ou coton, de jolies blouses et chemisiers à motifs, dentelle, broderie ajourée, froufrous, des T-shirts et sweats à message, des pulls et gilets colorés, des shorts, jupes courtes et jupons longs, des jeans et pantalons, des salopettes et combinaisons tendance workwear, des vestes, trenchs et manteaux.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode Swildens est complétée d’accessoires : foulards, carrés de soie, ceintures tressées ou cloutées, sacs, cabas et pochettes, chaussures, boots, sandales et mules.

La ligne enfant est aussi disponible, avec des vêtements à porter en matchy matchy avec maman.

Toutes ces pièces sont proposées à prix doux, avec des réductions autour de 70%.

La vente privée Swildens est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Swildens ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

