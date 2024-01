Vente privée Swarovski : bijoux étincelants en cristal

Eclat et délicatesse sont au rendez-vous de cette vente privée Swarovski. Venez admirer et vous offrir ces magnifiques bijoux à moitié prix !

Swarovski

C’est en 1895 en Autriche que Daniel Swarovski créa sa société éponyme. Son créneau : tailler le cristal pour orner les pièces de haute couture et de joaillerie.

Ses cristaux scintillants se retrouvent ainsi brodés sur les robes de créateurs et sertis sur des bijoux de luxe.

Swarovski, c’est aussi une bijouterie aux créations modernes et étincelantes.

La vente privée de bijoux Swarovski

Ce grand nom du cristal autrichien présente ses collections bijoux en vente privée. Rendez-vous sur le site Zalando Privé pour en prendre plein les yeux !

Retrouvez ces créations originales et lumineuses, ornées de cristaux Swarovski, purs et transparents ou colorés. Sont exposés des bijoux pour tous les styles, des plus simples aux plus extravagantes.

des colliers, tours de cou, chaines et pendentifs

des bracelets de perles, empierrés, multi-rangs, des chaines à breloques, des joncs

des boucles d’oreilles puces, pendantes et créoles

des bagues fines ou larges bagouses en cristal facetté

Coup d’œil à quelques bijoux brillants disponibles sur cette vente privée :

Le tout affiche des réductions autour de 50%. Offrez-vous de belles créations à moitié prix !

La vente privée de bijoux Swarovski est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 11 janvier 2024.

