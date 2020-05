Vente privée Superga : les sneakers trendy venues d’Italie

Les sneakers Superga viennent d’Italie pour s’imposer aux pieds de tous les looks urbains. Et les voici qui arrivent en vente privée à petits prix !

La vente privée Superga

Rendez-vous sur le site BazarChic pour découvrir une belle sélection de modèles Superga pour toute la famille.

On aime les Superga pour leur confort et leur style casual inimitable.

Les chaussures phares de la marque : des tennis basses en toile unie, lacées, basiques, maintenant déclinées à l’infini.

En effet, on retrouve sur cette vente privée plein de modèles fantaisie !

Les sneakers Superga affichent des imprimés animaliers, se parent de satin, de dentelle, de cuir et velours de cuir, et prennent de la hauteur avec des semelles compensées modèles montants jusqu’à très haut !

Zoom sur quelques baskets vachement chouettes disponibles ici à petits prix :

La collection est complétée de ballerines classiques à petits nœuds, espadrilles à toile fantaisie et semelles corde, mocassins et chaussures bateau.

On choisit parmi tout ce shoesing tendance pour femme, homme et enfant et on se chausse à l’italienne à prix réduits. 🇮🇹

La vente privée Superga est ouverte jusqu’au 31 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les baskets Superga ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Superga est terminée?

Retrouvez la collection Superga sur Spartoo.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans chaussures femme et chaussures homme annoncés sur le blog !

