Vente privée Suncoo : le dressing de la Parisienne bohème

Pièces trendy, robes preppy, jupes city, maille fantaisie… voici qu’arrive la vente privée Suncoo ! La marque parisienne nous y propose à prix doux sa collection mode de saison, élégante et créative.

La marque Suncoo Paris

Suncoo se décrit comme profondément parisienne et contemporaine. La marque habille la femme libre, élégante et aventurière.

Elle mise sur les mailles bohèmes, les matières vaporeuses, les jeux de couleurs, les imprimés vibrants et les détails féminins pour composer chaque saison des looks affirmés et audacieux.

La vente privée Suncoo

Rendez-vous sur le site BazarChic pour retrouver la collection Suncoo à prix doux !

On aime ses looks stylés au féminin avec une touche romantique, ses jolies robes courtes ou longues, ses combis chics, ses tops fluides, ses chemises et blouses légères, ses pulls et gilets fantaisie, ses jupes et pantalons originaux, ses vestes sympas et trenchs et kimonos.

Alors, pourquoi ne pas craquer sur ces jolies petites robes ou cette combinaison estivale ?

On aurait tort de se priver, tout est à petits prix ! Ces articles affichent des remises autour de 60-70%.

La vente privée Suncoo est ouverte chez BazarChic jusqu’au 9 juillet 2020.

Profitez vite de vos nouveaux looks ! BazarChic prévoit d’expédier votre commande sous 72 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la jolie collection Suncoo ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Suncoo est terminée ?

Retrouvez les collections Suncoo chez Sarenza.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

