Vente privée Sunbay : sandales, tongs et mules à petits prix

Sunbay est le spécialiste de la chaussures d’été made in Spain. La marque nous propose ses sandales, tongs et mules confortables à petits prix en vente privée.

La vente privée Sunbay

Avec leur nom anglais et leur fabrication espagnole éco-responsable, les chaussures Sunbay s’imposent depuis quelques temps dans notre shoesing d’été. Cette vente privée Sunbay va nous permettre de nous offrir de jolis modèles de nus-pieds sans nous ruiner.

Les collections se composent de chaussures ouvertes, sandales, tongs, mules et sabots aux lignes sobres et aux détails tendances pour femme, homme et enfant. Textures, couleurs naturelles ou fluo, effet mat, métallisé ou vernis, motifs reptile, paillettes, semelles colorées… viennent ajouter de la fantaisie à certains modèles.

Sunbay mise aussi sur le confort. Ses chaussures sont équipées de semelles anatomiques en cuir. Elles s’adaptent ainsi à toutes les morphologies, pour le bonheur de nos pieds.

La vente privée Sunbay est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 6 juin 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour une paire de sandales Sunbay, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € d’achat sur le site.

