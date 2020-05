Coup de cœur pour les robes Stella Forest en vente privée

Stella Forest crée une mode féminine, élégante et douce, avec la touche bohème que l’on aime. La marque française expose sa collection prêt-à-porter créateur en vente privée. Un rendez-vous shopping à ne pas manquer !

La vente privée Stella Forest

Ce sont de belles pièces originales qui défilent élégamment chez BazarChic sous nos yeux admiratifs.

Pièce phare du dressing Stella Forest : la robe, courte ou longue, toujours magnifique, unie ou à imprimés floraux, joliment décorées de dentelle, broderies, motifs ajourés.

Zoom sur quelques détails qui s’affichent sur les robes de cette vente privée :

On craque aussi pour ses combis faciles à porter, ses blouses, tuniques et chemisiers fluides et légers, des pulls et gilets aux détails fantaisie, des jupes et pantalons, des vestes city et des manteaux… que l’on s’arrache à prix réduits.

Et pour accessoiriser le tout, des sacs et paniers, des foulards, des étoles à pompons, des ceintures en cuir et quelques paires de chaussures.

Direction la vente privée Stella Forest ouverte chez BazarChic jusqu’au 19 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Stella Forest ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

