Vente privée Starbucks : Dégustez votre café préféré à la maison

Avis aux fans de l’enseigne Starbucks : Savez-vous qu’il est maintenant possible de déguster votre boisson préférée à la maison ? Venez donc découvrir une sélection de cafés Starbucks proposés à prix légers en vente privée.

La vente privée Starbucks

Starbucks, c’est la chaîne américaine de cafés à déguster sur place ou à emporter.

La marque propose maintenant ses cafés à la vente pour que ses fans puissent retrouver à la maison leurs boissons chaudes préférées.

La vente présente une sélection de produits Starbucks : des capsules compatibles avec les machines Nespresso et Dolce Gusto, ainsi que des sachets de café moulu ou café en grains.

Il y en a pour tous les goûts et toutes les intensités, Colombia, Sumatra, Caffè Verona, House Blend, Breakfast Blend, Pike Place, Espresso Roast, Italian Style, Décaféiné… On retrouve aussi les spécialités telles que le Cappuccino, le Latte, le Caramel et le Vanille Macchiato.

La vente privée Starbucks est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 2 mars 2024 à 8h.

