Vente privée Springfield : collections homme et femme à petits prix

Place à la mode casual et tendance avec Springfield ! La marque venue d’Espagne propose ses collections pour homme et femme en vente privée. Et on adore ses fringues détente qui affiche un look décontracté au quotidien, alors on fonce chez Showroomprivé y jeter un œil !

La vente privée Springfield

Au rayon, on a du choix ! Des T-shirts unis, rayés, à fleurs ou larges imprimés, des polos manches courtes ou longues, des marinières, des débardeurs et caracos, des petits tops aux coupes originales, des chemises, des blouses et tuniques, des pulls, gilets et sweat-shirts, des vestes et blazers, des blousons et bombers, des robes et combis, des jeans, des chinos et pantalons casual, des shorts et bermudas pour les beaux jours.

Springfield nous dévoile aussi ses sous-vêtements masculins, caleçons en coton imprimé et boxers ainsi que quelques pyjamas.

Mes coups de cœur sur cette vente privée ?

Ses tops féminins et sweat-shirts à motifs floraux et fantaisie.

(Ils se portent aussi très bien avec un sourire !)

Et pour Monsieur ? Ses T-shirts imprimés tropicaux ambiance summer et ses T-shirts rock avec en vedette AC/DC, U2, David Bowie, Queen, The Rolling Stones…

Alors, on fonce direct retrouver ces grands dressings à petits prix !

La vente privée Springfield est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 10 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour ces collections Springfield ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

En savoir plus sur Springfield

Coup d’œil à la nouvelle collection Springfield printemps 2020 inspiration Maroc :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr