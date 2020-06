Vente privée Sonia Rykiel : de beaux dressings créatifs pour femme et fille

Et si on s’offrait des pièces ultra-créatives signées Sonia Rykiel ? C’est maintenant possible sans se ruiner grâce à cette vente privée !

La vente privée Sonia Rykiel

Direction le site Showroomprivé pour en profiter ! On y retrouve les collection Sonia Rykiel pour femme et enfant et la ligne Sonia By, à prix doux.

Au menu de cette session shopping pour Madame : plein de rayures, signature de la marque, des T-shirts et tops originaux, des jolies blouses, des robes courtes ou longues, chics à extravagantes, des combis, moult pièces en maille fantaisie, des jeans et pantalons, des jupes et quelques shorts, des blazers city et vestes couture, des trench et manteaux.

Zoom sur quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection chaussures est aussi disponible avec des modèles pour toutes les saison.

Et pour accessoiriser le tout : un grand choix de sacs et de la petite maroquinerie, des ceintures, des carrés de soie et des foulards rayés.

Et pour les filles, de jolis petits vêtements et accessoires ultra girly et colorés, décorés de rayures, de fleurs, de petits volants, de sequins brillants, d’imprimés fantaisie

La vente privée Sonia Rykiel est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 19 juin 2020.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les collections Sonia Rykiel ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Sonia Rykiel est terminée ?

