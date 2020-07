Vente privée Solibio : produits d’hygiène et entretien version bio

Passez toute la maison au bio ! Cette vente privée Solibio propose à prix doux ses produits nettoyants pour l’hygiène et de la maison.

La marque Solibio

Solibio est une marque française de produits d’hygiène et entretien bio labellisés Cosmebio à l’usage des professionnels et des particuliers.

Installée en Haute Vienne à Solignac, Solibio s’engage pour l’environnement tant dans le choix des matières premières naturelles et locales que dans les procédés de fabrication.

Ses produits sont ainsi formulés à base d’ingrédients d’origine naturelle, renouvelables et biodégradables.

Solibio est présente dans les rayons hygiène, cosmétiques, produits d’entretien et désinfectant, lavage du linge.

La vente privée Solibio

Solibio est l’invitée de Private Green, le site de ventes privées écolo.

La marque nous présente ses produits grand public à prix doux à l’occasion d’une vente privée.

On y équipe la salle de bain et la maison de :

produits d’hygiène bio : déodorants thé vert – bergamote, gel douche et savon liquide neutre ou lavande, bouquet d’épices, criste marine, feuille de cannelier, menthe poivrée, verveine ou ylang de Madagascar.

: déodorants thé vert – bergamote, gel douche et savon liquide neutre ou lavande, bouquet d’épices, criste marine, feuille de cannelier, menthe poivrée, verveine ou ylang de Madagascar. lessive et produits ménagers bio : lessive en poudre, copeaux de savon, savon blanc, savon noir, percarbonate de soude, vinaigre triacétique, activateur de fosse septique.

: lessive en poudre, copeaux de savon, savon blanc, savon noir, percarbonate de soude, vinaigre triacétique, activateur de fosse septique. produits pour animaux : désodorisant Tiképuce

Tous ces produits affichent des remises jusqu’à -60%.

La vente privée Solibio est ouverte chez Private Green jusqu’au 22 juillet 2020.

