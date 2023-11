Vente privée Soleil Sucré : lingerie glamour

Soleil Sucré, voici un doux nom à la fois lumineux, chaud et gourmand ! Et c’est de la lingerie féminine chic et sensuelle que la marque nous dévoile en vente privée. On ne résiste pas à l’envie d’aller jeter un œil à ses jolis dessous à prix doux.

La vente privée Soleil Sucré

La marque de lingerie s’invite chez Showroomprivé le temps d’une vente événementielle des plus sexy.

Dentelle et voile transparent, broderies et plumetis, détails contrastants et motifs léopard, liens, breloques et petits nœuds décorent avec élégance les pièces de lingerie glamour signées Soleil Sucré.

On craque complètement sur les beaux soutiens-gorge, brassières et bralettes, les petites culottes, strings, tangas et shortys, les bodys sexy, les nuisettes légères de la collection.

Coup d’œil à quelques merveilles disponibles sur cette vente privée :

Le tout affiche des réduction autour de 80%. A nous la lingerie coquette à petit prix !

On fonce vite voir la vente privée Soleil Sucré. Elle est ouverte jusqu’au 5 décembre 2023 à 8h.

J'y vais !

Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la lingerie Soleil Sucré ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Soleil Sucré est terminée ?

Retrouvez un grand choix de lingerie sur la boutique Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

A lire aussi sur Shopping Addict :

Envie d’un nouveau petit ensemble lingerie ? Découvrez les meilleures adresses et les bons plans pour acheter sa lingerie sur internet !

Lire l'article

J’aime ça : J’aime chargement…