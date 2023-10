Vente privée Skin Chemists : Wrinkle Killer et soins anti-âge

Venez tester l’efficacité des soins au venin de serpent ou d’abeille ! La vente privée Skin Chemists propose des gammes de soins anti-âge à petits prix.

Skin Chemists London

Skin Chemists est une marque britannique de cosmétiques spécialisée en soins anti-âge.

Son produit phare : le Wrinkle Killer Snake Serum, un sérum anti-rides au venin de serpent synthétique (Syn-ake). Un succès international grâce à une efficacité redoutable pour lisser la peau et estomper rides et ridules. Ce soin a donné naissance à toute une gamme Winkle Killer.

Autres ingrédients miracles utilisés dans ses formules : venin d’abeille, bave d’escargot, caviar, mais aussi collagène, rétinol, vitamine C et acide hyaluronique.

Skin Chemists propose également des gammes complètes pour le visage, le corps et les cheveux.

La vente privée Skin Chemists

Envie de tester de nouvelles routines beauté ? Rendez-vous sur le site BazarChic pour profiter de réductions sur les soins Skin Chemists.

Réputés leur efficacité mais aussi pour leurs prix élevés, ils sont ici disponibles à petits prix !

On y retrouve ses lignes de produits :

pour le visage : soin de jour et de nuit, hydratant, anti-âge, régénérateur, réparateur, détoxifiant, liftant, raffermissant, éclaircissant, peeling, contour des yeux, sous forme de crème, sérum, masque, huile, lotion, patchs

pour le corps : soin raffermissant, anti-âge, soins des mains

pour les cheveux : shampoings et après-shampoings, masques nourrissants, revitalisants

spécifiques homme : crème hydratante et parfum

maquillage : mascaras, repulpant à lèvres, gel blancheur des dents

Voici quelques soins à disponibles sur cette vente privée :

Venez tester l’effet du venin de serpent, du venin d’abeille, de la bave d’escargot ou du caviar vert sur votre peau !

Tous ces produits de beauté affichent d’énormes réductions !

La vente privée Skin Chemists est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins anti-âge Skin Chemists ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

