Vente privée Sergio Rossi : chaussures italiennes

Offrez-vous une paire de chaussures de luxe sur cette vente privée Sergio Rossi ! Sandales, escarpins, bottes sont à moitié prix.

Sergio Rossi

Fils d’un fabricant de chaussures italien, Sergio Rossi crée sa marque éponyme en 1951.

Héritant du savoir faire artisanal de son père, il compose des collections de souliers féminins élégants et originaux. Son style créatif mixe couleurs et formes géométriques.

Sa chaussure star : l’escarpin Godiva, un intemporel décliné à l’infini.

Installée à Milan, la marque propose aujourd’hui des collections de haute qualité, durables et accessibles.

La vente privée Sergio Rossi

Chaussons-nous chic et luxe avec Sergio Rossi ! Le créateur italien nous propose ses chaussures de luxe en cuir en vente privée. On aime voir défiler ses collections à prix réduits et faire la folie de s’offrir une paire à moitié prix !

Reste à choisir parmi ces escarpins audacieux, sandales à talons hautes en couleurs, babies haut perchées, sandales et mules bijoux ornées de strass scintillants, sabots à plateformes, ballerines à bouts ronds ou pointus, slip-on design, bottines, bottes et cuissardes…

Coup d’œil à quelques beaux modèles disponibles sur cette vente privée :

La collection mariage est aussi disponibles avec une belle sélection de souliers, escarpins et sandales à talons toutes hauteurs, dans les coloris blancs, ivoire, crème, rose poudré, argentés et dorés.

Tous ces modèles affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de chaussures Sergio Rossi est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 5 février 2024 à 8h.

