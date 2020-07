Vente privée See U Soon : la mode estivale chic et légère





C’est un défilé de pièces légères et créatives que nous offre cette vente privée See U Soon ! Élégance et prix doux sont au rendez-vous pour un craquage shopping…



La vente privée See U Soon

See U Soon, c’est la marque parisienne de mode féminine qui mixe les tendances actuelles et vintage, les coupes sixties et les imprimés seventies pour offrir une mode féminine moderne, chic et légère, rock et bohème.

Chaque saison, on craque pour son style ! See U Soon revient nous présenter ses collections chez BazarChic.

On aime ses jolies robes courtes ou longues, ses tops élégants et caracos, ses chemisiers légers, blouses brodées et imprimées, ses petits pulls fantaisie, ses jupes et shorts à fleurs, ses pantalons amples, ses vestes city…

Zoom sur quelques pièces vraiment canons à shopper sur cette vente privée :

Le tout est à petit prix.

La vente privée See U Soon est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 juillet 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection See U Soon, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente See U Soon est terminée

Retrouvez la collection See U Soon sur La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr