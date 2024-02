Vente privée Scotch & Soda : collections femme et homme

Ajoutez la touche d’audace néerlandaise à vos looks grâce à cette vente privée Scotch & Soda ! Ses vestiaires femme et homme sont à petits prix !

Scotch & Soda

Créée en 1985 à Amsterdam, Scotch & Soda est alors un fournisseur de vêtements pour homme.

Au fil des rachats successifs, le label est relancé, les lignes sont travaillées. Scotch & Soda s’étend et se diversifie. La marque néerlandaise offre maintenant des collections mode pour homme, femme et enfant, mais aussi des accessoires et parfums.

La vente privée Scotch & Soda

Scotch & Soda est l’invitée de BazarChic. La marque vient des Pays Bas pour nous proposer ses vestiaires femme et homme à petits prix à l’occasion d’une vente privée.

On craque pour son style original, ses pièces tendance avec une touche de fantaisie en plus.

En rayon, on se shoppe des T-shirts et sweats imprimés, des pulls douillets, des robes courtes ou longues à motifs floraux, des combis élégantes, des jeans et pantalons pour toutes les morphos, des blazers et vestes, des bombers, parkas et manteaux.

Zoom sur quelques pièces et looks disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection affiche des réductions autour de 65%.

La vente privée Scotch & Soda est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 février 2024.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks Scotch & Soda ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Scotch & Soda est terminée ?

Retrouvez toute la collection sur l’e-shop Scotch & Soda.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…