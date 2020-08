Vente privée Savage Culture : craquez pour les looks folk !

Des fleurs brodées, des pompons colorés, des jupons à volants, c’est Savage Culture qui arrive en vente privée. Craquez pour son style hippie à prix doux !



Savage Culture

Savage Culture est une marque espagnole de mode féminine des plus audacieuses.

Elle mixe joyeusement les couleurs, les matières, les volumes et moults détails fantaisie pour composer des looks tendance hippie et folk.

Ses pièces affichent ainsi imprimés, broderies et crochet, empiècements en voile, en résille ou en dentelle, volants, galons brodés, pompons et franges… pour un style tout à fait unique.

La vente privée Savage Culture

Savage Culture nous dévoile sa mode créative en vente privée. Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour shopper ses magnifiques créations.

Affichons notre côté hippie chic et romantique avec ses looks hauts en couleurs ses robes courtes ou longues, ses tops, blouses et tuniques légères, ses jupes et pantalons, ses gilets et vestes plein d’originalité.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces pièces sont proposées avec des réductions de 50% à 80%.

La vente Savage Culture est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 30 août 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Savage Culture ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Savage Culture est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

