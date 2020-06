Testez les bienfaits de la vigne bio avec les cosmétiques Sarmance

Envie d’une nouvelle routine beauté ? Essayez la vigne ! Les cosmétiques Sarmance issus de vignes bio arrivent en vente privée à prix doux.

La marque Sarmance

Sarmance est une jeune marque française de cosmétiques bio. Elle crée des soins certifiés Ecocert et made in France dans le respect de l’environnement.

Sa particularité : les principes actifs de ses soins trouvent leurs origines au cœur des vignes de Loire, de Corse et de Savoie.

La vigne biologique est riche en polyphénols au pouvoir antioxydant. Cela en fait la source naturelle parfaite d’actifs pour formuler des soins anti-âge.

La vente privée Sarmance

C’est le site de ventes privées écolo Private Green qui nous fait découvrir les cosmétiques Sarmance.

La marque y propose une sélection de ses produits bio :

une huile sèche Millésime apaisante et nourrissante pour la peau et les cheveux,

Millésime apaisante et nourrissante pour la peau et les cheveux, une eau micellaire nettoyante et purifiante pour un démaquillage en douceur,

nettoyante et purifiante pour un démaquillage en douceur, un shampoing gel douche doux et sans savon,

doux et sans savon, un gel lavant pour les mains,

pour les mains, une crème visage Ressource pour une peau plus douce et souple,

Ressource pour une peau plus douce et souple, une mousse nettoyante visage,

visage, un baume à lèvres réparateur et nourrissant.

Ces soins sont formulés à base d’eau de vigne, d’huile de pépins de raisin, mais aussi d’huile de jojoba, d’huile d’olive, d’huile de coco, d’huile de macadamia, de cire d’abeille…

Testez les bienfaits de la vigne bio avec ces cosmétiques Sarmance à prix doux.

Tous ces produits affichent des remises autour de 30%.

La vente privée Sarmance est ouverte chez Private Green jusqu’au 9 juin 2020.

