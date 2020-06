L’été est à nos pieds avec les sandales Les Bagatelles en vente privée

Voilà bien une vente privée qui va nous faire rêver de soleil, de vacances, de plage… Les Bagatelles vient nous chausser pour l’été avec moult sandales en cuir tendances à petits prix.

La vente privée de sandales Les Bagatelles

La marque a été créée par trois copines passionnées de mode.

Les Bagatelles s’inspire des tendances pour composer des collections féminines et élégantes, fabriquées à la main dans un cuir souple et naturel.

Direction le site BazarChic pour dénicher la paire de nus-pieds qui va nous suivre tout l’été. Le choix va être difficile car les modèles sont nombreux !

Chez Les Bagatelles, on marche à plat pour le confort de nos pieds et pour adopter un style casual et bohème. Aussi, toutes ses chaussures d’été sont réalisées en cuir et nubuck.

En rayon, des tongs et sandales entre-doigts, des mules, des sandales multi brides et spartiates, affichent plein de détails tendances.

Grand choix de teintes mattes, vernies, métallisées ou pailletées, brides tressées, texturées ou festonnées, imprimés animaliers reptile, zebre ou léopard, motifs ajourés, perles nacrées ou dorées, pompons, empiècement fleurs, anneaux, clous…

Voila mes coups de cœur parmi les sandales présentées sur cette vente :

On profite des réductions se shopper de jolies sandales. Comptez entre 25 et 35 € pour une paire.

La vente privée de sandales Les Bagatelles est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 juin 2020.

