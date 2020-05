Vente privée Sabatier 1947 : maroquinerie chic à prix doux

Envie d’un nouveau sac à main en cuir, élégant et pas cher ? Rendez-vous sur cette vente privée Sabatier 1947. De belles pièces de maroquinerie sont présentées à prix doux.

La vente privée Sabatier 1947

La marque est issue d’un atelier de maroquinerie créé en 1947 près de Nîmes.

Forte de ses années de savoir-faire, elle propose maintenant des collections de sacs féminins au style easy chic et aux lignes contemporaines.

Venez découvrir la collection maroquinerie Sabatier 1947 à l’occasion de cette vente événementielle !

On y shoppe des sacs à main tous formats, des petits sacs à bandoulière, des besaces, des pochettes, des bourses, des sacs hobo et des cabas.

Ces sacs sont accompagnés de petite maroquinerie : portefeuilles, porte-monnaie, trousses et porte-clés en forme de sac.

Voici mes chouchous de cette vente privée :

Côté matière, du cuir bien sûr, du cuir d’agneau, du cuir pleine fleur de vachette et du velours de cuir.

Ce cuir, on le retrouve sous toutes ses formes : cuir lisse, grainé, tressé, imprimé façon python, texturé effet croco, matelassé…

Quelques modèles fantaisie affichent raphia tressé et toile imprimé.

La vente privée de maroquinerie Sabatier 1947 est ouverte chez BazarChic jusqu’au 13 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les beaux sacs Sabatier 1947 ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Sabatier 1947 est terminée ?

Jetez donc un œil aux bons plans shopping sacs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



