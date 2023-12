Vente privée RoseBaie : soins capillaires premium

Mettez à jour votre routine beauté des cheveux ! Les soins capillaires RoseBaie sont à prix doux le temps d’une vente privée.

RoseBaie Paris

Alexandre et Nassim ont créé RoseBaie, une marque de soins capillaires haut de gamme.

Ses lignes professionnels offrent des produits pour tous les types de cheveux.

Les cheveux étant essentiellement composés de kératine, c’est naturellement l’ingrédient phare de la marque. Et pour adapter ses soins à toutes les natures de cheveux, RoseBaie l’associe à l’huile de ricin, l’aloe vera, l’huile de figue de Barbarie et le caviar…

La vente privée RoseBaie

La marque parisienne, habituellement vendue en pharmacie, vient présenter ses produits en vente privée. Rendez-vous chez Beauté Privée pour profiter des petits prix sur ses soins capillaires premium RoseBaie.

On y retrouve des gammes complètes de soins efficaces sous forme de shampoing, masque, sérum, spray thermoprotecteur et botox.

A chaque nature de cheveux, sa ligne de produits. Les habituées de la marque seront ravies de faire le plein de leurs produits fétiches parmi les lignes :

Kératine x coco : hydrate et protège

Kératine x caviar : la cure de jouvence

Kératine x huile de ricin : répare et active la pousse

Kératine x amla : fortifie et active la pousse

Kératine x aloe vera : hydrate, purifie et active la pousse

Spécial boucles à l’huile d’avocat

Spécial blonde anti-jaune à la kératine et à la camomille

Kératine x huile de figue de Barbarie pour cheveux gras

Ces soins sont vendus à l’unité ou en coffrets pour des routines capillaires complètes.

Tous ces produits et kits affichent des réductions autour de 50%. C’est l’occasion de tester ces soins capillaires de luxe sans se ruiner !

La vente privée RoseBaie est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 26 décembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins capillaires RoseBaie ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

