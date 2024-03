Vente privée Rinascimento : l’élégance made in Italy

Place à l’élégance italienne avec la vente privée Rinascimento ! Laissez vous séduire par ce défilé de jolies robes et looks à prix légers.

Rinascimento

Rinascimento est une marque de prêt-à-porter féminin made in Italy.

Elle mise sur le souci du détail et le suivi des tendances pour proposer des looks modernes, impeccables et élégants.

Son style : l’intemporel glamour, grâce aux détails, au choix des motifs et des matières.

Sa cible : les femmes indépendantes, conscientes de leur féminité, qui aiment jouer avec la mode.

La vente privée Rinascimento

La griffe italienne nous dévoile sa collection chez Showroomprivé. Cette vente privée Rinascimento est le bon plan shopping pour s’offrir à prix doux des vêtements élégants pour le quotidien et les grandes occasions. Ses collections affichent des imprimés raffinés, des volants légers, des nœuds satinés, des drapés et plissés, des empiècements de dentelle, des jeux de transparence…

Le vestiaire Rinascimento se compose de robes courtes ou longues, toujours chics et glamour, unies ou à motifs floraux raffinés, de combinaisons élégantes, de blouses fluides et légères, de maille fantaisie, de pantalons et jupes city, de vestes, blazers et manteaux. La marque italienne habille toutes les silhouettes jusqu’aux grandes tailles avec sa ligne Curvy.

Zoom sur quelques jolies robes disponibles sur cette vente privée :

Le dressing Rinascimento est complété de chaussures, escarpins, bottines et bottes, et d’accessoires : ceintures, sacs et pochettes, écharpes et foulards, chapeaux et gants.

Reste à mixer ces pièces pour obtenir le look parfait, qui nous ressemble.

Toute la collection affiche des réductions autour de 70%.

La vente privée Rinascimento est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 14 mars 2024 à 8h.

Profitez vite de vos nouveaux looks Rinascimento ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la collection élégante Rinascimento, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Rinascimento est terminée ?

Retrouvez les collection Rinascimento chez Spartoo.

