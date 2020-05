Vente privée RG512 : le total look streetwear à petit prix

RG512, c’est la marque française spécialiste de la mode urbaine au masculin. Elle habille les hommes et les garçons tendance streetwear. La vente privée RG512, c’est l’occasion de se shopper des looks à la cool sans se ruiner.

La vente privée RG512

Le dressing RG512 nous ouvre ses portes chez Showroomprivé.

On y shoppe tous les indispensables de la mode streetwear à petits prix.

On se compose des looks détente avec des T-shirts et polos par dizaines avec de larges imprimés et des motifs camouflage, palmiers ou exotiques all over et quelques débardeurs, des chemises casual en coton et denim, des jeans et pantalons de jogging, des bermudas de toutes les couleurs et des shorts de bain pour les beaux jours, des sweat-shirts et vestes zippées à capuche, des blousons et doudounes matelassées.

La collection mode est complétées de baskets aux lignes modernes, de quelques casquettes et bonnets à maille torsadée et pompon.

Les boys vont pouvoir s’habiller comme papa, avec des fringues sympas de la taille 4 à 16 ans et des chaussures.

La vente privée RG512 est ouverte jusqu’au 25 mai 2020 à 8 heures.

