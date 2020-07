Place au maquillage avec cette vente privée Revlon

La marque américaine Revlon déballe ses lignes make-up en vente privée ! C’est le moment de faire le plein de super produits à petits prix…

La vente privée Revlon

« A vous d’oser » nous lance Revlon, qui nous propose ses gammes pour les lèvres, les yeux, le teint, les ongles et les cheveux.

Alors osons affirmer notre style et osons afficher la couleur !

Les adeptes de la marque New-Yorkaise retrouveront sur cette vente leurs produits de maquillage fétiches parmi les lignes de rouges à lèvres en stick, liquides, baumes, crayons et gloss Super Lustruous, Colorstay, Ultra HD, Kiss, les mascaras So Fierce, Volumizing, les crayons et eyeliners So Fierce et Colorstay, les ombres à paupières bulles et palettes Colorstay, Photoready, Looks Book, les crayons cils et sourcils, les BB crèmes, fonds de teint et poudres, les sticks Insta-Blush, les poudres Skinlights, les bases et correcteurs, les vernis à ongles Gel Envy…

Zoom sur quelques produits make-up disponibles sur cette vente privée :

Base de teint illuminatrice & hydratante Photoready Rose Glow, 11 € (au lieu de 12,95 €)

Palette Yeux, Joues et Lèvres Romantic Nudes, 11 € (au lieu de 18,90 €)

Crayon baume à lèvres hydratant teinte Loveable, 5,50 € (au lieu de 11,50 €)

Mascara waterproof Volumazing noir, 9 € (au lieu de 12,50 €)

Vernis à ongles ColorStay Gel Envy teinte Roulette Rush, 4,50 € (au lieu de 11,20 €)

Eyeliner embout roll-on Exactify noir, 9 € (au lieu de 12,95 €)

Fond de teint 24h FPS15 ColorStay teinte nude, 9 € (au lieu de 20,90 €)

Rouge à lèvres liquide Kiss Cushion teinte High End Coral, 8 € (au lieu de 13,50 €)

Palette d’ombres à paupières Looks Book Original, 9 € (au lieu de 14,90 €)

Gloss à lèvres Super Lustrous teinte Snow Pink, 5 € (au lieu de 13,50 €)

Ces produits de maquillages sont accompagnés d’accessoires, pinceaux, recourbe-cils, pince à épiler.

Revlon est également spécialiste des soins capillaires. La marque nous présente régulièrement sa gamme Revlon Professional en vente privée. On retrouve ici une sélection de shampoings hydratants, après-shampoings nourrissants et colorations permanentes de sa gamme Colorsilk.

La vente privée Revlon est ouverte chez BazarChic jusqu’au 26 juillet 2020.

