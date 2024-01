Vente privée Reiko : jeans et mode femme

Reiko ouvre une vente privée mode à prix doux. Faites confiance à la marque frenchy pour sublimer votre silhouette avec un de ses jeans et pantalons.

Reiko

Créée à Marseille en 2009, Reiko est une marque de jeans pour femme. Sa volonté : Faire du pantalon féminin basique un vêtement ultra mode.

Reiko dispose d’un véritable savoir-faire en matière de coupe et de silhouette.

Ses collections se sont étoffées au fil des saisons et Reiko propose maintenant tout un vestiaire tendance.

La vente privée Reiko

Direction le site Showroomprivé pour retrouver la collection Reiko. C’est la vente privée à visiter pour s’offrir un jeans tendance ! Il y en a pour tous les styles et toutes les morphologies.

En rayon, on choisit parmi des slim ou skinny, boyfriend, mom ou boxy, droit ou cigarette, bootcut, flare ou wide leg. La ligne denim est complétée de pantalons de toutes les couleurs, chino, cargo, pantalons en velours et joggings.

Coup d’œil à quelques jeans disponibles sur cette vente privée :

Si le pantalon et le denim sont ses pièces phares, Reiko propose également quelques T-shirts imprimés, chemises, jupes et shorts, ainsi que des vestes.

Le tout affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée Reiko est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 23 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour un jean Reiko ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Reiko est terminée ?

Retrouvez les jeans Reiko chez La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans jeans annoncés sur le blog !

