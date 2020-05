Protégez vos yeux avec style avec cette vente privée Ray-Ban

Bientôt l’été ! Adoptez le look Ray-Ban grâce à cette vente privée de lunettes de soleil. Les modèles phares de la marque sont ici à prix doux.

La vente privée Ray-Ban

Ray-Ban crée des solaires de qualité dont certains modèles sont carrément devenus mythiques ! Ses lunettes Aviator ont équipés les pilotes de chasse de l’US Air Force. Et les intemporelles Wayfarer sont sur le nez de nombreuses stars hollywoodiennes. 😎

Ici, point d’excentricité, que des lunettes classiques avec la touche vintage et la signature Ray-Ban qui en font des must have depuis des générations.

Rendez-vous chez BazarChic, site de ventes privées sur lequel la marque propose une belle sélection de lunettes de soleil à prix réduits.

On y retrouve donc les modèles phares tels que les Aviator et les Wayfarer dans un beaux choix de coloris de monture et de verres. Mais aussi plein d’autres solaires sympas, tels que les Clubmaster, les Double Bridge et les rondes Gatsby et Erika. 🕶

Les Ray-Ban Clubmaster font leur grand retour :

On profite des réductions pour se shopper nos solaires tendances de l’été.

La vente privée Ray-Ban est ouverte jusqu’au 18 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de Ray-Ban ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Ray-Ban est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans lunettes de soleil annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



