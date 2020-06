Adoptez les routines beauté sensorielles Qiriness

A la recherche de nouvelles sensations cosmétiques ? Testez les expériences sensorielles Qiriness à prix légers à l’occasion de cette vente privée.

La marque Qiriness

Qiriness mise sur la qualité, le bien-être et la sensorialité pour créer des cosmétiques efficaces et agréables à utiliser.

Grâce à des textures et des ingrédients exclusifs, elle propose des expériences sensorielles plaisir adaptées à chacun.

Le produit phare de la marque : le wrap ! Il s’agit d’un masque en tissu microfibre imprégné d’un soin à laisser poser sur le visage ou une partie du corps.

La vente privée Qiriness

Qiriness s’est invitée chez BazarChic le temps d’une vente privée beauté.

On y retrouve à prix doux ses gammes de cosmétiques :

pour le visage : des soins hydratant, anti-âge lissants et liftants sous forme de crèmes, sérums et élixirs, lotions, masques, baumes, gels… mais aussi des BB crèmes, les fameux wraps, des galets pour bains de vapeur aux senteurs dépaysantes.

: des soins hydratant, anti-âge lissants et liftants sous forme de crèmes, sérums et élixirs, lotions, masques, baumes, gels… mais aussi des BB crèmes, les fameux wraps, des galets pour bains de vapeur aux senteurs dépaysantes. pour le corps : des mousses de douche nettoyantes parfumées, des coffrets de galets effervescents pour un bain relaxant, une huile drainante et des wraps frais pour jambes légères et hydra-repair pour les pieds.

: des mousses de douche nettoyantes parfumées, des coffrets de galets effervescents pour un bain relaxant, une huile drainante et des wraps frais pour jambes légères et hydra-repair pour les pieds. pour homme : un nettoyant purifiant, un soin fluide barbe, un roll-on yeux défatiguant et un wrap visage hydratant.

Zoom sur quelques soins disponibles sur cette vente privée :

Tous ces produits sont proposés à prix réduits.

La vente privée Qiriness est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 juin 2020.

Cette vente privée Qiriness est terminée ?

Retrouvez les gammes de soins Qiriness chez Marionnaud.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

