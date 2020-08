Vente privée PuroBIO : soins et maquillage bio et vegan

Optez pour une routine make-up naturelle ! Cette vente privée PuroBIO nous fait découvrir à prix doux sa ligne de maquillage bio et vegan.

PuroBIO Cosmetics

PuroBio est une jeune marque italienne de soins et maquillage bio et vegan.

Ses produits made in Italy sont formulés à base d’ingrédients naturels : huiles, cires végétales et pigments minéraux.

Ils sont également cruelty-free, non testé sur les animaux et certifiés CCPB Natrue, Vegan OK et Nickel Tested.

La vente privée PuroBIO Cosmetics

PuroBIO propose sa ligne maquillage sur le site de ventes privées Private Green.

On y retrouve une sélection de produits :

pour le visage : des masques peel-off PuroBIO for Skin fruités à l’acide hyaluronique, à choisir en fonction de votre type de peau

: des masques peel-off PuroBIO for Skin fruités à l’acide hyaluronique, à choisir en fonction de votre type de peau pour le teint : fond de teint fluide ou compact, BB cream, poudre bronzante

: fond de teint fluide ou compact, BB cream, poudre bronzante pour les yeux : crayons, mascara, fards à paupières

: crayons, mascara, fards à paupières pour le lèvres : rouge à lèvres liquide, crayons, des pots de lip to cheek à la fois rouge à lèvres et blush

Cette vente privée nous propose aussi de composer notre palette de maquillage personnalisée. On choisit alors la boîte support aimantée pour y fixer la poudre compacte, le blush et les bulles d’ombres à paupières.

Tous ces produits sont à prix doux. Les masques visage sont à moitié prix. Les produits de maquillage affichent autour de 30% de réduction.

La vente privée PuroBIO Cosmetics est ouverte chez Private Green jusqu’au 11 août 2020.

Cette vente privée PuroBIO Cosmetics est terminée ?

