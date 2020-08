Prenez soin de vous avec cette vente privée Puressentiel

Adeptes d’aromathérapie ? Faites le plein de soins pendant cette vente privée Puressentiel ! La marque nous y propose une sélection de produits à petits prix.

Rendez-vous chez Showroomprivé pour découvrir les produits Puressentiel, inspirés de l’aromathérapie.

Cette vente privée nous propose des soins utilisant les actifs naturels et les bienfaits des huiles essentielles.

On y shoppe :

Tous ces produits sont proposés à petits prix.

Showroomprivé affiche des réductions de 30% à 70%.

La vente privée Puressentiel est ouverte jusqu’au 8 août 2020 à 8h.

La marque se présente :

« Le laboratoire Puressentiel est né en 2005 de la passion d’Isabelle et Marco Pacchioni pour l’aromathérapie et les actifs naturels. Une gamme de produits sûrs, efficaces et faciles d’emploi. »