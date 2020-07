Vente privée Pull & Bear : dressings complets à prix mini

Pull & Bear est la marque espagnole qui habille les jeunes à la mode californienne. Elle arrive en vente privée avec tout son lot de fringues, chaussures et accessoires à tout petits prix.

La vente privée Pull & Bear

Pull & Bear s’inspire des looks de Palm Springs pour créer des collections sans cesse actualisées pour coller aux tendances.

Cette vente privée nous propose une immense sélection de pièces, vêtements, chaussures et accessoires parmi les lignes femme et homme. on y shoppe des pièces pour tous les styles et toutes les saisons.

On craque pour ses petits tops, ses T-shirts imprimés, ses blouses fleuries, ses chemises casual, ses robes courtes ou longues, ses salopettes, combinaisons et combi shorts, ses jupes et shorts, ses bermudas et shorts de bain, ses jeans dans un grand choix de coupes et de couleurs, ses pantalons et pantacourts, ses leggings et joggings, ses sweat-shirts, pulls et gilets, ses vestes en jeans, blazers et kimonos, ses bombers, doudounes et manteaux.

Ces looks sont complétés de chaussettes, chaussures et accessoires : ceintures, foulards et écharpes, casquettes et bonnets, bijoux fantaisie, sacs et petite maroquinerie.

La vente privée Pull & Bear est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 27 juillet 2020 à 8h.

Profitez vite de vos nouveaux looks ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les collection mode et chaussures Pull & Bear ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

