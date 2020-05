Vente privée Pukka : infusions biologiques et ayurvédiques

Pukka compose des infusions biologiques et ayurvédiques aux propriétés thérapeutiques uniques. Ajoutez un peu de bien-être à votre quotidien avec ces thés et tisanes, disponibles en vente privée.

La vente privée d’infusions Pukka

Testez le pourvoir bénéfique des plantes et l’ayurvéda au travers de ces thés et tisanes Pukka.

La marque britannique élabore ses infusions grâce à des mélanges de plantes uniques dédiés à notre bien-être.

On découvre ses lignes aux multiples bienfaits chez BazarChic le temps d’une vente privée.

Voici quelques exemples de produits bien-être disponibles :

infusion florale apaisante aux trois camomilles

infusion Relax à la camomille, au fenouil et à la racine de guimauve

infusion Revitalise à la cannelle, à la cardamome et au gingembre

infusion tonique : mélange tonifiant au curcuma, gingembre et galanga

bien-être future maman et bien-être allaitement

On choisit aussi des tisanes plaisir, fruitées et épicées :

infusion menthe rafraîchissante

Secret de Cassis au mélange de fruits rouges

infusion chaï original ou chaï à la vanille

Ces thés et tisanes sont vendus par lot de 4 boîtes de 20 sachets chacune, aux jolis décors d’inspiration indienne.

Certaines boîtes et coffrets mixent les bienfaits et les plaisirs :

la boîte Day to Night avec des infusions pour tous les moments de la journée, du lever au coucher : thé vert matcha ginseng, or de curcuma, trois gingembres, après dîner, nuit paisible

la boîte Green Collection pour les amateurs de thé vert : thé vert matcha suprême, thé vert matcha clean, thé vert matcha menthe, thé vert matcha ginseng et thé vert merveille de baies

le coffret sélection Pukka 45 sachets : citron gingembre et miel de manuka, thé vert matcha suprême, menthe poivrée et réglisse, trois gingembres, amour, or de curcuma, baie de sureau et échinacée, Feel New et nuit paisible.

Apaisant, relaxant, stimulant, nuit paisible… testez les bienfaits de ces infusions ayurvédiques à prix doux.

La vente privée d’infusions Pukka est ouverte chez BazarChic jusqu’au 20 mai 2020.

J'y vais

Cette vente privée Pukka est terminée ?

Retrouvez les infusions de la marque sur la Pukka Amazon .

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



