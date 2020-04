Pôles et Montagut réunies pour une vente privée spéciale maille

BazarChic a réuni deux grandes marques spécialistes de la maille pour une vente privée pleine de douceur. Pôles et Montagut y présentent leurs collections toutes féminines à prix doux !

La vente privée Pôles et Montagut

Pôles est déjà une habituée des ventes privées. On retrouve régulièrement sa collection à prix doux chez BazarChic.

Cette fois encore, elle nous propose plein de jolies choses au féminin. On y shoppe ses pulls et gilets en laine et alpaga, ainsi que quelques tops en lin, chemises en soie, robes, jupes et leggings.

Voici mes chouchous sur cette vente :

Pôles partage en ce moment la vedette avec la maison Montagut. Cet autre spécialiste de la maille vient nous présenter sa collection femme.

Son dressing se compose de belles pièces de saison, pulls à col rond, col V, col polo, col roulé, gilets, cardigans, débardeurs.

Côté matière, on retrouve la laine, le cachemire, l’alpaga, la soie, le mohair. Et côté couleur, le choix est vaste avec de balles palettes de tons sobres, tons doux et tons lumineux.

Le style est tantôt classique avec des pièces chics et basiques, tantôt fantaisie avec des coupes originales parfois déstructurées et des détails élégants, comme des boutons décoratifs, des torsades et jeux de maille, des petits motifs ajourés, des volants, des liserés contrastants…

Voici mes pièces préférées chez Montagut :

La collection mode est complétée de blouses, chemises et jupes en soie et d’écharpes en cachemire

Élégance, chaleur et douceur sont au rendez-vous.

La vente privée Pôles et Montagut est ouverte chez BazarChic jusqu’au 26 avril 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolis pulls Pôles et Montagut ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr