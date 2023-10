Vente privée Poivre Blanc : Tenues de ski

Bientôt les sports d’hiver ? Shoppez votre tenue de ski technique et stylée à prix doux à l’occasion de cette vente privée Poivre Blanc.



Poivre Blanc

Poivre Blanc, c’est la marque française de mode sport et détente. Elle s’est fait connaître dans les années 1980 avec ses pièces pop aux imprimés fun.

Ses collections habillent les femmes, les hommes et les enfants selon la saison pour le ski et le tennis.

La vente privée Poivre Blanc

C’est sa ligne skiwear que l’on retrouve en ce moment en vente privée chez BazarChic.

Préparez vos dressings d’hiver avec ces looks à la fois sport et stylés, avec des pièces à porter à la ville comme à la montagne !

La collection Poivre Blanc se compose de tenues complètes pour affronter les météos hivernales :

combinaisons de ski,

vestes et pantalons de ski à assortir ou pas,

sous-couches techniques, T-shirts, pulls et leggings,

sweat-shirts, gilets polaires et vestes seconde couche,

doudounes light avec ou sans manches,

manteaux et doudounes matelassées.

Zoom sur quelques looks de sports d’hiver au féminin :

Toutes ces tenues de ski affichent de folles réductions !

La vente privée Poivre Blanc est ouverte chez BazarChic jusqu’au 15 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les tenues de ski Poivre Blanc ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Poivre Blanc est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans ski annoncés sur le blog !

