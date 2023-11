Vente privée Playtex : lingerie confortable à petits prix

Reconnue pour la qualité du maintien de ses soutiens-gorge, la marque américaine Playtex nous dévoile quelques unes de ses jolies pièces de lingerie en vente privée.

Playtex

A l’origine spécialisée dans la fabrication de gants en latex, la marque américaine s’est ensuite tournée vers le textile : gants, bonnets, maillots de bain et gaines.

Playtex s’est fait un nom dans l’univers de la lingerie féminine grâce à son produit phare : le soutien-gorge Cœur Croisé « Cross Your Heart » lancé en 1954.

La marque mise toujours sur le confort et l’élégance pour proposer des lignes de lingerie modernes et délicates au soutien impeccable.

La vente privée Playtex

Playtex dévoile chez BazarChic de jolies pièces à prix doux. On y retrouve des ensembles soutien-gorge et culotte à coordonner parmi les lignes Invisible Elegance Flower Elegance, Feel Good Support, Perfect Silhouette, Ideal Beauty. Sans oublier le soutien-gorge qui a fait le succès de la marque : l’iconique Cœur Croisé !

Pour le confort, on opte pour les culottes Cotton Fancy et pour une silhouette sans défaut, on mise sur les dessous sculptants, body, panty et gaine.

Côté style, les coupes sont classiques et les coloris plutôt sobres, avec une pointe de fantaisie, avec de la dentelle florale et petits nœuds satinés.

Zoom sur quelques pièces de lingerie et ensemble disponibles sur cette vente privée :

Cette belle sélection de pièces ultra-féminines, confortables, au maintien irréprochable, composent des parures élégantes à prix tout doux.

La vente privée Playtex est ouverte jusqu’au 22 novembre 2023.

Profitez rapidement de vos achats lingerie, BazarChic prévoit une expédition de votre commande sous 48 heures.

