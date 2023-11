Vente privée Playmobil : En avant les histoires !

Les enfants adorent raconter plein d’histoires avec leurs figurines ? Direction cette vente privée Playmobil pour faire des heureux tout en profitant de réductions !



La vente privée Playmobil

Grand rendez-vous shopping jouets de moment, c’est cette vente privée Playmobil vient d’ouvrir chez Showroomprivé.

Place au jeu et à l’imagination ! Tous les grands univers de la marque sont représentés.

Avec City Life et City Action, on recrée des scènes de la vie du quotidien : la maison, l’hôpital, les pompiers, la police, le chantier… Avec Country, on s’occupe des animaux de la ferme, des chevaux et poneys et on fait de l’équitation. Family Fun nous emmène à la piscine, au zoo, en mer.

Plongez dans un univers merveilleux peuplé de sirènes, fées et princesses, avec Ayuma, Princess, Magic et Fairies.

Retour à la préhistoire avec les dinosaures de Dino Rise, ou à l’époque des chevaliers et des châteaux forts avec Novelmore.

Et les enfants retrouvent les univers de leurs films et séries préférés : Dragons, Scooby-Doo, Star Trek et Retour vers le Futur.

Quant aux plus jeunes, ils découvriront Playmobil avec les sets 1-2-3

Zoom sur quelques boites de Playmobil proposées sur cette vente :

C’est l’occasion de faire faire ses achats de jouets pour les anniversaires à venir et pour Noël. Le compte à rebours est déjà lancé ! D’ailleurs Playmobil propose également ses calendriers de l’Avent.

Personnages et accessoires, animaux, véhicules terrestres, aquatiques et aériens, décors et boites de jeu complètes sont disponibles pour le bonheur des enfants !

La vente privée Playmobil est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 15 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Faites le plein de jouets Playmobil ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Playmobil est terminée ?

Retrouvez les jouets et set dans la boutique Playmobil Amazon.

Jetez un œil aux bons plans shopping pour enfant annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…