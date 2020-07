Vente privée Phytorelax : Testez les routines beauté bio made in Italy

Adoptez les routines beauté à l’italienne ! Cette vente privée Phytorelax nous propose des soins bio à moitié prix. On file s’y faire une beauté !

La marque Phytorelax Laboratories

Phytorelax est une marque italienne de cosmétiques bio et vegan. Ses produits made in Italy sont certifiés Cosmos Organic et Vegan Ok.

Elle crée des lignes de soins formulés à base d’ingrédients naturels pour le visage, le corps et les cheveux.

La vente privée Phytorelax

Phytorelax Laboratories est l’invitée de Private Green, le site de ventes privées écolo.

On y retrouve une sélection de cosmétiques adaptés à tous les types de peaux et des soins capillaires :

des produits, crèmes et masques visage, sérums contour des yeux, laits démaquillants… issus des gammes Hydro Avena, Sebum Aloe Vera, Active Age Goji, Age Defense The Verde, Lux Lift Argan, Detox Charcoal

des sérums visage anti-âge glycolift, vitamine C, acide hyaluronique et collagène

la gamme à l’eau de camomille bio avec un lait démaquillant visage, un lait corps dermo protecteur, des shampoings et après-shampoings doux, une huile sèche hydratante et un nettoyant intime

Tous ces soins sont à petits prix et affichent des remises de plus de 50%.

La vente privée Phytorelax Laboratories est ouverte chez Private Green jusqu’au 7 juillet 2020.

