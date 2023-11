Vente privée Petrusse : foulards, étoles et écharpes

Douceur et élégance sont au rendez-vous de cette vente privée Petrusse. Offrez-vous une étole à prix doux parmi ces modèles pour toutes les saisons !

La Maison Petrusse

Monique Reijnen créa la marque Petrusse au retour d’un voyage en Inde en 1996. Passionnée d’art et de peinture, elle mixe ici art et étoffes précieuses pour composer des foulards, étoles et écharpes haut de gamme.

La marque bordelaise mise sur les belles matières et la créativité pour proposer des modèles élégants et originaux.

Ses ateliers de création et de confection sont installés au Château Mauriac.

La vente privée Petrusse

C’est un beau défilé d’étoffes que Petrusse nous propose chez BazarChic. La marque expose ses collections à prix doux en vente privée.

On y retrouve une jolie sélection de d’écharpes en laine ou en cachemire, de carrés de soie, d’étoles en lin.

Il y en a de tous les formats, de toutes les couleurs pour tous les styles. Quant aux imprimés, ils sont floraux, animaliers, géométriques, abstraits, tantôt sobres, tantôt colorés.

Coup d’œil à quelques belles pièces disponibles sur cette vente privée :

L’élégance Petrusse se porte aussi au cou des hommes. Cette vente propose ainsi quelques modèles masculins.

Toutes ces étoles sont à prix doux et affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Petrusse est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un foulard Petrusse ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

