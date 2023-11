Vente privée Pepe Jeans London : jeans et mode casual

On peut faire confiance aux Anglais pour nous relooker à la mode casual. La vente privée Pepe Jeans London habille toute la famille à prix stylés.

Pepe Jeans London

Créée en 1973 dans les rues colorées de Portobello, Pepe Jeans mise sur la diversités pour proposer des collections toujours tendances.

Diversités des styles et des coupes s’affichent dans les collections de ce spécialiste du denim pour satisfaire tous les looks.

La vente privée Pepe Jeans

Adoptons le look british avec Pepe Jeans. La marque from London propose en vente privée ses fringues à la cool pour toute la famille.

Dans le vestiaire du jeaner, on se compose un look tendance parmi un grand choix de jeans, des shorts et jupes en denim, des chemises et vestes en jeans. Mais aussi des T-shirts imprimés, des tops légers, de jolies blouses fleuries ou brodées, des robes, jupes et combis, des pantalons coupe 5 poches ou chino, des pull ou gilets détente, des vestse en cuir, bombers et blousons.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Pepe Jeans habille toute la famille à petit prix. La collection mode est présentée avec des réductions autour de 60%.

La vente privée Pepe Jeans est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 11 novembre 2023 à 8h.

Cette vente privée Pepe Jeans est terminée ?

Retrouvez les collections femme et homme sur la boutique Pepe Jeans Amazon.

