Vente privée Peak Mountain : mode outdoor pour toute la famille

Equipez-vous pour vos activités en plein air sur cette vente privée Peak Mountain. La marque habille toute la famille de vêtements techniques à prix légers.

Peak Mountain

Peak Mountain propose depuis 2008 une large gamme de mode outdoor.

Ses collections sont composées de vêtements conçus pour répondre aux exigences techniques et esthétiques.

La marque française habille toute la famille pour les activités en extérieur, en montagne, ski, randonnée, en toutes saisons.

La vente privée Peak Mountain

A la recherche de vêtements techniques pour vos prochaines escapades au grand air ? Rendez-vous chez Showroomprivé pour vous équiper à prix doux !

Peak Mountain y expose sa collection pour toute la famille.

On y achète tous les indispensable du vestiaire outdoor : sweat-shirts et hoodies, pulls et vestes polaires, blousons zippés, doudounes légères avec ou sans manches, coupe-vent et softshells, joggings et pantalons de randonnée, mais aussi des tenues de ski.

Cette vente propose aussi une sélection de pièces de la Collection Héritage.

Imaginées au pied des Alpes, elles affichent fièrement les couleurs de la France. L’accent est mis sur le style authentique, un brin rétro, et le confort. Des vêtements stylés, agréables à porter pour le quotidien.

Profitez des réductions au tour de 65% pour équiper toute la famille pour les prochaines sorties ski et rando !

La vente privée Peak Mountain est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 15 novembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Equipez-vous sur cette vente Peak Mountain ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Peak Mountain est terminée ?

Retrouvez les collections outdoor Peak Mountain chez Spartoo.

