Vente privée Pataugas : les chaussures robustes pour toute la famille

Pataugas est une marque française emblématique dans le domaine de la chaussure ! La voici qui arrive en vente privée pour nous chausser à prix légers. Direction Showroomprivé pour découvrir les modèles disponibles pour toute la famille.

Les chaussures Pataugas

Pataugas, quel drôle de nom… Il lui vient en fait du procédé de fabrication de sa semelle crantée.

La pâte de caoutchouc était fondue au réchaud à gaz, « pâte au gaz », et appliquée sur une chaussure montante en toile.

Le modèle robuste ainsi obtenu devint mythique, chaussant militaires, scouts et randonneurs, et plus tard les citadins à la mode.

Pataugas a largement étendu sa gamme de chaussures qu’elle nous présente maintenant à prix réduits en vente privée.

La vente privée Pataugas

Showroomprivé nous propose des chaussures au style urbain pour femme, homme et enfant. On y retrouve ses authentiques boots en toile, mais aussi plein de modèles pour toutes les saisons.

On s’y shoppe des tennis légères en toile unie ou imprimée, des sneakers en cuir ou nubuck, des baskets modernes aux allures sportives, des derbys et desert boots, des bottines, des espadrilles et autres chaussures à semelle corde, des sandales plates.

Coup d’œil à quelques modèles sympas disponibles sur cette vente privée :

Showroomprivé affiche des remises de 50% à 70% sur toutes ces chaussures.

La vente privée Pataugas est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 15 juillet 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le style inimitable des chaussures Pataugas ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Pataugas est terminée ?

Retrouvez la collection Pataugas chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme et chaussures homme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr