Vente privée Pare Gabia : espadrilles colorées

Pare Gabia vient mettre l’été à vos pieds avec cette vente privée d’espadrilles. Venez découvrir sa collection de saison à prix doux !

Pare Gabia

Créée en 1935, Pare Gabia, »sans égal » en langue basque, est une marque française spécialiste de l’espadrille. Originaire du Sud Ouest, elle propose des collections au style à la fois authentique et décontracté.

Ses modèles classiques sont composés de toile coton unie ou fantaisie et de semelles en corde de jute tressée, assemblées à la main. Les espadrilles Pare Gabia reviennent sur le devant de la scène avec une fabrication en Europe et des matériaux éco-sourcés : coton bio, coton recyclé, polyester recyclé et tissus fabriqués à partir de bouteilles en plastique récupérées dans les océans.

Les lignes sont épurées. La créativité s’exprime au travers des imprimés.

La vente privée Pare Gabia

Pare Gabia déballe sa collection de chaussures d’été chez Showroomprivé. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une paire d’espadrilles authentiques à prix doux.

En stock : des modèles sympas pour femme et homme, des espadrilles unies, à rayures fantaisie et imprimé façon tie and dye.

Coup d’œil à quelques paires d’espadrilles disponibles sur cette vente privée :

Tous les modèles sont à moitié prix. Comptez entre 45 € et 60 € pour une paire.

La vente privée d’espadrilles Pare Gabia est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 3 avril 2024.

