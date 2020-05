Un bébé à la maison ? Profitez des réductions sur les couches Pampers

Avis aux jeunes parents ! Pampers arrive en vente privée avec son lot de couches et lingettes à prix réduits. C’est le moment de faire le plein !

La vente privée Pampers

Il y a des noms comme ça qui marquent plusieurs générations. Pampers en fait partie.

Nul besoin de présenter la marque. Ses couches sont aux fesses des bambins des quatre coins du monde depuis des décennies.

Pampers innove pour proposer des produits toujours plus confortables et toujours plus anti-fuite.

La promesse : 12 heures de protection, pour dormir… comme un bébé !

Mais faut bien admettre que le budget couches n’est pas négligeable… Le magazine Parents l’évalue à 50 € par mois.

Vous voyez déjà la consommation avec un enfant ? Imaginez avec des jumeaux !

Alors quand Pampers arrive chez Showroomprivé, on fonce profiter des réductions !

Cette vente privée propose les couches et lingettes Harmonie, les changes et couches culottes Premium Protection et Baby Dry taille 0 à 7, les lingettes Fresh Clean et Sensitive.

Le site affiche des remises de 25 à 40% selon les références.

Tous les produits sont vendus par lot de plusieurs paquets. Après ça, on est tranquille avec les achats de couches pour un moment !

La vente privée Pampers est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 8 mai 2020 à 8h.

