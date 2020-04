Maillots de bain et beachwear, lingerie et homewear : toutes les lignes Oysho sont à prix mini !

Oysho nous dévoile en vente privée ses lignes bain et plage, lingerie et homewear. Les réductions sont folles, les prix mini !

La vente privée Oysho

C’est un défilé de tenues légères qui a lieu en ce moment chez Showroomprivé.

La marque espagnole nous fait déjà rêver de plage avec sa collection bain.

Cette vente privée nous propose une belle sélection de maillots de bain une pièce, trikinis et deux pièces en mix and match.

Imprimés exotiques, volants, drapés, anneaux métalliques, galons fantaisie, nouettes et pompons s’affichent sur ses modèles ultra féminins.

Zoom sur quelques maillots de bain à shopper à petits prix :









La collection bain est complétée de tenues de plage, robes légères, shorts, chapeaux, serviettes et sacs de plage.

Au rayon lingerie, des d’ensembles à composer parmi des soutiens-gorge, bralettes, body, culottes et tangas affichent douceur et confort.

Pour la maison, on opte pour des tenues d’intérieur à la cool. La collection homewear se compose de T-shirts et tops, chemises amples, pulls douillets, pantalons casual, chaussettes anti-dérapantes et chaussons.

Oysho équipe aussi les sportives avec sa ligne sport : brassières, T-shirts et débardeurs.

La vente privée Oysho est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 5 mai 2020 à 8h.

Profitez bien vite de vos achats ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les collections Oysho ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Quoi de neuf chez Oysho ?

Pour nous aider à garder la forme pendant cette longue période de confinement, Oysho nous propose tout un programme entrainement sur sa chaîne Youtube ! Yoga, danse, training, fitness à vous de choisir !

Voici par exemple une session de fitness pour faire travailler l’ensemble du corps :



Et si vous n’avez pas envie de bouger, il y a aussi des recettes de cuisine ! 😉

