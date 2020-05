Faites pétiller vos looks avec les créations Orus Bijoux !

Craquez pour les créations Orus Bijoux ! Composez de belles parures en argent et pierres fantaisie à prix doux pendant cette vente privé.

La vente privée Orus Bijoux

Orus crée des bijoux fantaisie en argent massif 925/1000, argenté ou au plaquage doré jaune ou rose.

Ces créations sont décorées de cristaux colorés et zircons scintillants. Le design est résolument moderne, le style chic et pétillant.

La marque venue de La Ciotat expose en vente privée ses collections à prix doux. Rendez-vous chez BazarChic pour les découvrir et se laisser tenter…

Cette vente privée est l’occasion de se composer de belles parures de bijoux aux coloris assortis ! On choisit parmi ces bagues, bracelets chaînes et joncs, colliers et sautoirs.

J’ai un vrai coup de cœur pour ses bijoux fins, notamment ses colliers multi-rangs.

Zoom sur quelques jolies créations disponibles sur cette vente privée :

Tous ces bijoux affichent des remises autour de 70%.

Chaque bijou est livré dans son pochon avec une garantie d’un an sur présentation de la facture BazarChic.

La vente privée Orus Bijoux est ouverte chez BazarChic jusqu’au 31 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolies créations Orus Bijoux ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

