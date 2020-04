Vente privée Orchestra-ordinaire : toute la mode pour les kids

Besoin de faire le plein de petites fringues sympas pour nos enfants qui grandissent trop vite ? Orchestra arrive en vente privée pour habiller les 0 à 14 ans de collections joyeuses à prix rikikis !



La vente privée Orchestra

Orchestra, c’est l’enseigne française spécialiste de la mode enfantine et de la puériculture.

Elle s’installe pour quelques jours chez Showroomprivé pour présenter ses vêtements et accessoires pour bébés, filles et garçons, ainsi que quelques pièces de sa ligne maternité.

C’est le rendez-vous shopping à ne pas rater pour faire le plein de fringues sympas et pratiques pour tous les jours, pour l’école et les loisirs.

On aime son style, ses couleurs et ses motifs qui s’affichent sur des pièces pour toutes les saisons : T-shirts, pulls et gilets, sweat-shirts, pantalons et bermudas, joggings et ensembles de sport, petites robes et jupes, blousons et doudounes, tenues de ski, sous-vêtements et pyjamas, ainsi que quelques accessoires.

Et les kids vont adorer retrouver leurs héros favoris sur des T-shirts, pyjamas, boxers et culottes : Mickey et Minnie, Batman et Spiderman.

Orchestra propose aussi un rayon maternité avec un petit dressing pour les futures mamans.

On y trouve quelques tops et T-shirts de grossesse, gilets et pantalons avec de la place pour le bidon !

Tout est à petits prix ! Donc on en profite pour faire le plein de vêtements pour la saison qui vient !

La vente privée Orchestra est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 3 mai 2020 à 8h.

Les kids vont vite pouvoir profiter de leurs nouveaux looks ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

